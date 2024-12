Musikverein Haunsheim präsentiert sich „im Bann des Wassers“

„Im Bann des Wassers“ lautete in diesem Jahr das Motto des Jahreskonzertes des Musikvereins Haunsheim. Uwe Kaipf hatte mit seiner bestens vorbereiteten Mannschaft wieder ein abwechslungsreiches Programm einstudiert.

Bereits der Auftakt gelang nach Maß und mit barockem Prunk eröffnete das ausgewogen besetzte Blasorchester der „Wassermusik“ den Abend. Beim Thema Wasser darf auch Johann Strauß Meisterwerk „An der schönen blauen Donau“ nicht fehlen und zehn Minuten Walzerglückseligkeit versetzte das Publikum in Schunkellaune. Mit der Filmmusik zu „The shape of water” zeigte sich im Anschluss eine ganz andere Klangseite. M. Geislers interessante Vertonung des Klassikers „Moby Dick“ war ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie differenziert der Musikverein an diesem Abend spielen konnte. Ein umfangreiches Instrumentarium versetzte das Publikum realitätsnah in den Kampf mit dem weißen Wal.

Das Blasorchester des Musikverins Haunsheim begeisterte beim Jahreskonzert im Kornstadel. Foto: Barbara Bösch

Ruhiger ging es danach beim „Dance of the whale“ zu, bei dem das Tenorregister anmutig den Solopart der tanzenden Blauwale übernahm. Mit einem beswingten „Singin in the rain“ wurde der erste Teil erfolgreich beschlossen.

„Smoke on the water“ gibt es als Zugabe

Nach der Pause eröffnete die Jugend den zweiten Konzertteil. In diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Jugendkapelle aus Lauingen. Das gemeinsame Projekteorchester war wieder ein voller Erfolg. Mit „Summers Rain“ ging ein warmer Sommerregen durch den Stadel, gefolgt von der Dürre in der „Kalahari“, die schließlich im fruchtbaren Okawango-Delta endet. Nach einem Auszug aus dem „Fluch der Karibik“, belohnt mit zahlreichem Applaus, spielte die Jugend noch die Zugabe „Smoke on the water“. Zum Abschluss des Konzertes bezog das große Blasorchester noch einmal die Bühne und präsentierte mit dem Jazz-Klassiker „Watermelon Men“ und „Beyond the sea“ das Motto von der modernen Seite. Zum Abschluss wurde es nostalgisch mit einem zauberhaften Medley über den unbestrittenen Helden der Seemanns-Lieder „Freddy Quinn“. Damit setzten die Haunsheimer einen gelungenen Schlusspunkt unter ihr Jahreskonzert.