Nach einem Auslandsaufenthalt in Amsterdam stellte ein 40-Jähriger aus Haunsheim in den vergangenen Tagen mehrere unberechtigte Abbuchungen fest. Das teilt die Polizei in einem Pressebericht mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 520 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

