Zwei Autofahrer werden bei Unfall in Haunsheim verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Montagmorgen in Haunsheim gekommen. Gegen 7.35 Uhr hatte ein 18-jähriger Autofahrer die Hauptstraße aus Richtung Lauingen kommend befahren. Der junge Mann wollte nach links in die Schlossstraße abbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen einer 26-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligte erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 35.000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Haunsheim im Einsatz. (AZ)