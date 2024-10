Von schlimmen Stimmen aus der „Schleckschublad“ und schlechten Lüften in der Oper

Es braucht noch nicht mal einen einzigen Ton, damit das Publikum begeisternd applaudiert. Kaum betreten die vier Sängerinnen und ihr Gitarrist die kleine Bühne, könnte die Stimmung im Vereinsheim Hausen nicht besser sein. Die Ersten müssen schon beim Anblick der etwas anderen Band schmunzeln, wieder andere stimmen leise das erste Lied an. Denn wer die „Schrillen Fehlaperlen“ kennt, der weiß, was ihn erwartet. „Comedy und koi Kabarett“, wie die Hauptdarstellerinnen an diesem Samstagabend direkt am Anfang betonen und gleichzeitig vor ihrem möglicherweise „grausigen Gesang“ warnen. Aber: „Es gibt Alkohol in der Pause“, so ihr Tipp. Spätestens jetzt hat auch der oder die Letzte im Vereinsheim erstmals laut aufgelacht – der Start eines kurzweiligen, urkomischen und vor allem schwäbischen Abend der besonderen Art.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenbund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baden-Württemberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis