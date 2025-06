Mutmaßlicher Hausfriedensbruch in Syrgenstein: Unbekannte halten sich in leerstehendem Haus auf

Bislang unbekannte Täter sind laut Angaben der Polizei in ein leerstehendes Gebäude in der Straße Rosengarten in Syrgenstein eingedrungen. Die Besitzerin des Anwesens hatte aus der Nachbarschaft Hinweise auf eine geöffnete Außentür erhalten. Daraufhin überprüfte sie das Gebäude selbst. Dabei stellte sie laut Polizei fest, dass sich offenbar zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt unbefugte Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten. Am Donnerstag meldete sie den mutmaßlichen Hausfriedensbruch.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum mutmaßlichen Hausfriedensbruch

Der oder die Unbekannte hinterließ keinen Schaden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Zeugen, die in den letzten Monaten etwas Ungewöhnliches in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)