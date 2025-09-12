Es war Liebe auf den ersten Blick – und plötzlich hatten diese Lauinger eine ganze Alpakaherde auf dem Heidhof

Sabine Wedelek aus Lauingen erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit einem Alpaka. Auf einer Veranstaltung, die sie besuchte, hatte eine Person drei der Tiere mitgebracht. Sofort war sie „fasziniert“, erzählt die 60-Jährige. Ein Sprichwort aus den Anden laute: „Schaue einem Alpaka nicht zu lange in die Augen. Du könntest dich verlieben.“ – „So war das bei mir.“

Heidhof Alpakas Lauingen: Aus vier mach 28

Trotz Liebe auf den ersten Blick dauerte es ein paar Jahre, bis die ersten Alpakas auf den Lauinger Bauernhof von Sabine und Michael Wedelek zogen. Ursprünglich hatte das Paar Pferde auf dem etwa ein Hektar großen Grundstück gehalten. Wegen ihres Jobs mussten sie diese jedoch irgendwann verkaufen. Von da an suchten die Wedeleks lediglich Tiere, die das Gras abfressen würden – am besten ruhige, ausgeglichene Wesen. Da erinnerte sich Sabine Wedelek an die Alpakas von damals.

Sabine Wedelek kennt die Geburtstage aller Tiere auswendig. Foto: Julia Motschmann

Im April 2017 belegte die Lauingerin ein Grundlagenseminar bei einem Alpakazüchter und eignete sich das nötige Wissen über die Tiere an. Die ersten Alpakas begrüßten sie und ihr Mann im Oktober 2017 auf dem Heidhof. Die vier Stuten grasten wie gewünscht die Wiese ab – und schlichen sich in die Herzen der Wedeleks ein. „Das war nie geplant, dass das so ausartet“, sagt Michael Wedelek. Aber als eine der Alpakastuten „tragend“, also schwanger, war, wünschte sich Sabine Wedelek einen Kumpel für das Neugeborene. Aus dem gesuchten Freund wurden zwei. Und als im März 2018 der erste Hengst auf den Hof kam, sollte auch dieser einen Kumpel in seinem Alter bekommen. Heute leben 28 Alpakas auf dem Grundstück des Ehepaars.

Zur Fütterung kommen die Alpakas von der Weide auf den Hof gelaufen. Foto: Julia Motschmann

Heidhof Alpakas: Lauinger Ehepaar betreibt eine Zucht und einen Hofladen

Die Tiere haben „keinen natürlichen Fellwechsel“ und werden daher einmal im Jahr geschoren, wie Sabine Wedelek berichtet. So kam es dazu, dass die Wedeleks einen Hofladen eröffneten. „Es blieb mir ja nichts anderes übrig“, sagt die 60-Jährige. Denn aus dem Fell der Alpakas lassen sich allerlei Produkte herstellen, die nun in dem kleinen Geschäft verkauft werden. Etwa Strickwolle, Filzeinlagen für die Schuhe oder Füllmaterial für Bettdecken. Dafür werde nur das „beste Flies“ verwendet, sagt Sabine Wedelek. Je feiner die Spinnweben-ähnlichen Haare des Alpakas, desto hochwertiger sei das Produkt.

Ein einzelnes Haar von einem Alpaka sit etwa so fein wie eine Spinnwebe. Foto: Julia Motschmann

Auch für die Züchtung spielt die Qualität des Fells eine wichtige Rolle. Die Auseinandersetzung mit dem Flies sei eine „Wissenschaft für sich“, wie Michael Wedelek betont – und eine der Herausforderungen am Beruf des Ehepaars. Man müsse stetig versuchen, immer noch feinere Tiere zu züchten. Aktuell leben dreizehn Zuchttiere auf dem Hof. Drei Alpakas wurden bisher verkauft. Eine komische Vorstellung – weiß man, dass Sabine Wedelek jedes Tier mit Geburtstag kennt und beim Namen ruft. Aber bisher habe sie „Glück gehabt“, sagt die Lauingerin. Die verkauften Alpakas lebten nicht allzu weit weg. „Ich kann sie alle besuchen.“

Die Lauinger Heidhof Alpakas wandern bei jedem Wetter

Die übrigen 15 Alpakas auf dem Heidhof, sind keine Zucht-, sondern Wandertiere. Man kann sie am Halfter führen und mit ihnen spazieren gehen. Unter der Woche besuchen häufig Betriebe, Altenheime oder die Lebenshilfe den Hof. Menschen, die nicht so mobil sind, können die Alpakas, statt zu einem Spaziergang, zu einer Fütterung besuchen. Alpakawanderungen bieten die Wedeleks das ganze Jahr über an. „Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Charme“, sagt Sabine Wedelek. Am liebsten mag sie die Herbstwanderungen, mit raschelndem Laub unter den Füßen.

Niedrige Temperaturen machen den Alpakas laut Wedelek nichts aus, sie hielten sogar Minus 20 Grad stand. Die Tiere kommen nämlich ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. Dort würden sie in mehr als 3500 Meter Höhe leben, wo nachts oft Minusgrade herrschen. Für Neugeborene kann diese Kälte hingegen gefährlich werden. Aus diesem Grund kämen die Fohlen der Alpakas meist zwischen sieben und 15 Uhr auf die Welt, wenn es etwas wärmer ist. Auch auf dem Heidhof in Deutschland.

Das jüngste Alpaka auf dem Heidhof ist erst vier Wochen alt. Foto: Julia Motschmann

Was die Lauinger besonders an ihren Alpakas schätzen: „Die Ruhe“

Wenn eine Stute ein Junges geboren hat, beginnt die Herde übrigens zu „Summen“, wie Sabine Wedelek erzählt. Im Gegensatz zu Schafen „meckern“ Alpakas nämlich nicht, sondern geben weitestgehend ruhige Laute von sich. Wegen ihrer ausgeglichenen Art gelten sie daher auch als Therapietiere, etwa für Menschen mit ADHS, sagt die 60-Jährige. Deshalb bezeichne man Alpakas auch als „Delfine der Wiese“. „Die Ruhe“ der Tiere ist auch das, was das Ehepaar besonders an seiner Arbeit schätzt: Immer draußen in der Natur zu sein und die ausgeglichene Ausstrahlung der Alpakas zu erleben, tue ihnen gut.

Michael und Sabine Wedelek besitzen sogar eine Alpaka-Bank. Foto: Julia Motschmann

Dass aus den anfänglichen vier Alpakas eine Herde von 28 entstand, war zwar nicht von Anfang an geplant – bereut haben die Wedeleks ihre Entscheidung für die Tiere aber nie. Mittlerweile haben die beiden sich beruflich vollständig umorientiert: Seit Februar 2025 betreiben sie ausschließlich den Alpaka-Hof. So schnell die Liebe zu den Tieren kam, so zaghaft scheint sie zu vergehen. „Du brauchst sie ja bloß anschauen“, sagt Sabine Wedelek.