Heiliges Jahr: Bischof Bertram kommt nach Dillingen

Papst Franziskus hat ein Heiliges Jahr ausgerufen. Es steht unter dem Leitwort „Pilger der Hoffnung“. Bischof Bertram Meier wird am Sonntag, 5. Januar, das Heilige Jahr in Dillingen feierlich eröffnen. Die Feier findet um 10 Uhr in der Basilika St. Peter statt. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Georg Hiermer (Trompete) und Axel Flierl (Orgel) mit festlicher Musik.

Über das ganze Jahr hinweg wird die Pfarreiengemeinschaft Dillingen das Thema „Hoffnung“ mit verschiedenen Angeboten für alle Gruppen – Kinder, Jugendliche, Kranke, Arme und Migranten – in den Mittelpunkt stellen.

Zudem gibt es eine Woche später einen ökumenischen Evensong zum Abschluss der Weihnachtszeit. Termin ist am Sonntag, 12. Januar. Zusammen mit der evangelischen Gemeinde feiert die katholische Pfarreiengemeinschaft den Evensong, ein ökumenisches, musikalisches Abendgebet. Die Feier beginnt um 18 Uhr in der Basilika St. Peter. Die Predigt hält Pfarrer Jonathan Launhardt von der evangelischen Gemeinde. Musikalisch wird der Evensong vom Chor PiccaDilly’s und Axel Flierl an der Orgel gestaltet. (AZ)