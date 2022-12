Heimat-Check

vor 17 Min.

Medlingen punktet mit Vereinsleben und Lebensqualität

Plus Bürgermeister Stefan Taglang nennt einen Grund, weshalb sich die Situation im Ort stark verbessert hat. Vor allem in einem Bereich bestehe dringender Handlungsbedarf.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Der Ort ist von Weitem sichtbar. Wer auf der B492 vom Donautal in den Landkreis Heidenheim unterwegs ist, blickt unweigerlich auf Medlingens Stiftskirche. Mit ihren 73 Metern Höhe ist dies der größte Kirchturm im Landkreis Dillingen. Beim Heimat-Check unserer Zeitung landet Medlingen im Landkreis-Ranking nicht an der Spitze, sondern auf Platz 18 unter 27 Kommunen. In der Gesamtwertung gab es 5,6 von zehn möglichen Punkten. Gut bewertet wurden in der Umfrage die Themen Sauberkeit (8,2), Vereinsleben (8,1) und Lebensqualität (8,1). Einiges zu tun gibt es in der Gemeinde offensichtlich beim ÖPNV (2,9), der Gesundheitsversorgung (2,6) und dem Einzelhandel (2,5) – Kategorien, in denen Medlingen schlecht abschnitt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen