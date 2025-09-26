Herbstzauber, Livemusik und Töpfermarkt: Was im Landkreis Dillingen am Wochenende los ist

Das kommende Wochenende vom 26. bis zum 28. September ist im Kreis Dillingen in Sachen Veranstaltungen wieder gut gefüllt. Shopping-Fans kommen besonders auf ihre Kosten, denn es gibt mehrere Märkte und Einkaufs-Events. Doch auch kulturelle Angebote kommen nicht zu kurz. Ein Überblick über die Veranstaltungstipps fürs Wochenende:

Veranstaltungen am Freitag: Einkaufen bis spät in die Nacht in Dillingen

Am Freitag findet wieder die Dillinger Nacht in der Innenstadt statt: Ab 18 Uhr verwandelt sich das Zentrum in eine große Flanier- und Feiermeile. Die Gäste erwarten Livemusik unterschiedlichster Stilrichtungen auf mehreren Bühnen und in Cafés, verlängerte Ladenöffnungszeiten, Essensstände und Kulinarik, Kinderaktionen, Kunst und Vereinspräsentationen. Mehr Infos zur Dillinger Nacht, zu den Parkmöglichkeiten und allen Eckdaten findet ihr hier.

Ebenfalls am Freitag gibt es im Unterthürheimer Hurgaclub Wein und Musik. Um 20 Uhr geht's los. Für die Musik sorgt das Duo „Zwoierloi“ mit Andrea Aumiller und Steffi Saule. Sie spielen steirische Musik. Der Eintritt ist frei.

Töfpermarkt und Herbstmarkt: Was am Samstag und Sonntag, 27.und 28. September los ist

Am Samstag startet der Dillinger Töpfermarkt wieder im Schlossgarten: Von 10 bis 18 Uhr kann man den traditionsreichen Markt besuchen. Es gibt handgefertigte Keramik, Kunsthandwerk, Schmuck, Skulpturen sowie Kaffee, Kuchen und kleine Imbisse. Der familiäre Markt ist ein Treffpunkt für Kunst- und Handwerksfreunde. Auch am Sonntag ist der Töpfermarkt geöffnet.

Ebenfalls am Samstag kann man einen kleineren Markt besuchen. Denn dann ist „Herbstzauber“ im Haunsheimer Kornstadel. Im Erdgeschoss gibt es beim Bauernmarkt vom regionalen Gemüse über Käse, Wurst und Marmeladen bis zum Honig einiges an kulinarischen Genüssen. Im Obergeschoss verkaufen Kunsthandwerker ihre Produkte. Der Markt findet von 9 bis 16 Uhr statt.

Eine musikalische Darbietung kann man jenseits des Shoppens aber ebenfalls am Samstag erleben. Die Pianistin Natalia Ehwald gibt ein Konzert im Höchstädter Schloss. Sie gilt laut Ankündigung als die deutsche Interpretin für die Werke Franz Schuberts. Auf dem Programm des Abends stehen unter anderem die erste der drei letzten Klaviersonaten Schuberts. Tickets gibt es für 19 Euro unter anderem an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Zauberkunst am Sonntag im Landkreis Dillingen

Im Lauinger Stadeltheater tritt am Sonntag der Zauberkünstler Max Schneider auf. Er blickt auf 30 Jahre Zaubererfahrung zurück und tourt aktuell mit seiner Jubiläumsshow durchs Land. Schneider sorgt für verblüffende und magische Momente. Die erste Vorstellung um 15 Uhr richtet sich an Kinder und Jugendliche, eine zweite Vorstellung ab 18 Uhr ist auch für Erwachsene gedacht. Karten gibt es über das Stadeltheater.