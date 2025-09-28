Herbstzauber in Haunsheim

Herbstzauber war das Motto beim Markttreff im Haunsheimer Kornstadel. Eine Fülle von Duft und Farben empfing die Besucher und Besucherinnen. Bis zum späten Nachmittag waren die Marktstände mit dem kulinarischen Angebot im Erdgeschoss und vor dem Stadel gut besucht. Neben schöner Herbstdeko gab es Käse, Wurst, Gemüse, Honig, Nudeln, Backwaren und vieles mehr aus heimischem Anbau und Produktion. Kunsthandwerker hatte ihre Stände im Obergeschoss aufgebaut. Hier bot sich ein buntes Bild von kreativen Arbeiten aus Holz, Ton, Filz , Papier und anderen Materialien, so wie duftende Handmade-Seifen. Das Basteleck der Hobbykünstlerin Ingeborg Keller aus Dürrlauingen zog viele Kinder an. Dort konnten sie Schönes aus Ton unter Anleitung gestalten. (AZ)

