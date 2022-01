Hochstein/Bissingen

18:00 Uhr

Die Kinder-Flötengruppe eröffnet das Heavy-Rock-Festival in Bissingen

Plus Dominik Vogel, 39, ist Industriemeister und Familienvater. Jetzt organisiert er das Wisdom Tooth Festival in Hochstein, um "etwas Pepp ins schöne Kesseltal zu bringen".

Von Simone Bronnhuber

Ein Rock-Metal-Festival im beschaulichen Kesseltal. Da sind ziemlich große und laute Pläne. Aber im Ernst: Ihr Verein, der sich aus einer Corona-Laune 2021 gegründet hat, will etwas Großes auf die Beine stellen. Das Wisdom Tooth Festival findet am 16. Juli 2022 im Wildbachstadion in Hochstein statt. Schlagermusik kam nicht in Frage, oder?



Dominik Vogel : Da wir alle Metaler sind und die Bands dieser Branche besser kennen, haben wir uns für diese Musikrichtung entschieden. Zudem ist es eine tolle Gelegenheit, die Mitglieder seiner Lieblingsband persönlich kennenzulernen. Was viele verwundert: Viele Metaler hören gerne auch andere Musikrichtungen. Bei fünf unserer Mitglieder kann ich mit Sicherheit sagen, dass sie auch gerne ABBA hören. Ich persönlich habe auch Lieder von Jonny Cash in meiner Playlist und das obwohl Country eine ganz andere Musikrichtung ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

