Wie funktioniert gemeinschaftliches Wohnen auf dem Land?

Der Fredlhof im Ichenhauser Ortsteil Hochwang ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gemeinschaftliches Wohnen auf dem Land im privatwirtschaftlichen Rahmen erfolgreich sein kann. Bürgermeister Johannes Ebermayer aus Schwenningen, ein Mitglied des Netzwerkes „Leben und wohnen auf dem Land“, war vom Austausch mit der Betreiberin Andrea Berchtold zu diesem inspirierenden Projekt in jedem Fall begeistert. So eine Initiative wünsche sich laut Ebermayer jede Kommune.

Das Netzwerk, das vom Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde, arbeitet daran, den Herausforderungen der Abwanderung junger Menschen, der Überalterung der Dorfgesellschaft und den Leerständen insbesondere in Ortsmitten entgegenzuwirken. Mit dem Ziel, die Ortskerne der Zukunft attraktiv und lebendig zu gestalten, wurden 35 Entwicklungslotsen aus den Mitgliedsgemeinden geschult. Solche Praxisbeispiele sind für Manuela Sing, Projektleiterin bei Donautal-Aktiv für unsere Entwicklungslotsen ideal, um innovative Lösungsansätze in den Heimatgemeinden anzugehen. Als Beraterinnen und Berater für die Innenentwicklung stehen sie in ihren Gemeinden allen Eigentümern von Wohnimmobilien zur Verfügung, die auf der Suche nach Veränderung sind.

Im Zuge der regelmäßigen Entwicklungstreffen besuchten die Entwicklungslotsen nun den Fredlhof und erhielten einen umfassenden Einblick in die Entstehung und den Betrieb der Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft. Der Fredlhof, der 2022 aus einer privaten Initiative heraus entstand und von einem Förderverein begleitet wird, zeigt eindrucksvoll, wie ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen zu einem lebendigen Wohnprojekt umgestaltet werden kann.

Im Mittelpunkt des Fredlhofs steht eine gut funktionierende, wertschätzende Gemeinschaft. Die Bewohner teilen sich nicht nur das Dach über dem Kopf, sondern auch den Alltag. Gemeinsames Kochen, Unternehmungen und eine aktive Integration in die Dorfgemeinschaft fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und bieten den Bewohnern ein selbstbestimmtes und zugleich gemeinschaftliches Leben. Zudem werden alltägliche Aufgaben gemeinschaftlich organisiert und bewältigt. Hinzu gekommen zur Hof-WG ist auch ein Verein, der die Dorfgemeinschaft mit ins Boot holt. In einem Bericht der Günzburger Zeitung wurde das Projekt im Jahr 2021 bereits vorgestellt. Die Initiatorin sagte damals, es gehe ihr darum, „ein bisschen zu leben wie früher auf einem Bauernhof“. Dazu gehöre beispielsweise auch, Sauerkraut und Marmelade selbst zu machen, zu wursten oder Brot zu backen – einen Brotbackofen gibt es schon – und all das natürlich in der Gemeinschaft.

Während einer Führung durch das Anwesen und durch die direkten Gespräche mit den Bewohnern konnten die Teilnehmer des Treffens wertvolle Anregungen für die Entwicklung eigener Konzepte sammeln. Alle waren begeistert von den Einblicken in diese innovative Wohnform.

Weitere Informationen zum Projekt „Leben und wohnen auf dem Land“ finden Sie unter www.donautal-aktiv.de/entwicklungsnetzwerk. (AZ)