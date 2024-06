Hochwasser im Landkreis Dillingen: Diese Straßen sind aktuell gesperrt

Die Verkehrslage im Landkreis Dillingen wird stündlich neu bewertet. An der Donau sorgt der Riedstrom noch immer für gesperrte Brücken. Die aktuelle Lage.

Wie komme ich zur Arbeit, zur Ausbildungsstelle oder zur Schule? Diese Frage haben sich am Montagmorgen viele gestellt, die im Landkreis Dillingen leben oder diesen auf dem Weg durchqueren müssen. Denn das Hochwasser hat viele Hauptverkehrsadern im Landkreis überflutet. Ein Überblick über gesperrte Straßen, Brücken und Bahnverbindungen.

Laut dem Dillinger Landratsamt wird die Liste der gesperrten Straßen auf deren Homepage laufend aktualisiert. Und die Liste wurde bereits im Laufe des Wochenendes immer länger. Das ist die aktuelle Lage:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gesperrte Straßen in Höchstädt an der Donau und Umgebung

Staatsstraße 2033 Höchstädt - Binswangen komplett

Donaubrücke Höchstädt

Donaubrücke Blindheim

Donaubrücke Gremheim





Gesperrte Straßen in Wertingen und Umgebung

Weil alle Donaubrücken gesperrt sind, stranden derzeit viele im Raum Wertingen. Dort müssen Einsatzkräfte nun sehen, wie sie den Verkehr umleiten. Diese Straßen sind offiziell gesperrt:

Gemeindeverbindungsstraße Lauterbach - Allmannshofen bei Illemad

Straßensperrungen im Raum Lauingen und Aschberg

Kreisstraße DLG 24 Lauingen - Weisingen

Donaubrücke Lauingen

Sperrungen in Dillingen, Fristingen, Kicklingen und Umgebung

Donaubrücke Dillingen bis zur Abzweigung Fristingen

bis zur Abzweigung Fristingen Ortsverbindung Steinheim - Fristingen

Donaubrücke Steinheim

Sperrungen im Raum Gundelfingen, Peterswörth, Offingen

Donaubrücke Offingen - Gundelfingen



- Kreisstraße DLG 17 - Abfahrt bei B16 Peterswörth Richtung Offingen

ÖPNV im Landkreis Dillingen: Diese Regionalbusse und -bahnen fahren nicht

Nach der Freigabe der Staatsstraße 2025 von Lauingen nach Gundremmingen inkl. der Donaubrücke in Lauingen an der südlichen Entlastungsstraße für den Verkehr, kann auch der öffentliche Linienverkehr bzw. der Schulbusverkehr im südlich der Donau gelegenen Teil des Landkreises Dillingen ab Donnerstag, den 06.06.2024 teilweise wieder aufgenommen werden.

Lesen Sie dazu auch

Dies betrifft die folgenden Linien bzw. Verkehre:

9109 Lauingen - Aislingen - Holzheim – Dillingen (nicht angefahren werden kann die Haltestelle Theresienhof !)

9109A Schulverband Aschbergschule

Schulbus Altenmünster - Dillingen

Die o.g. Busse fahren, soweit möglich, pünktlich an den jeweiligen Haltestellen ab. Aufgrund der veränderten Verkehrsführungen wird es jedoch zu erheblichen Verzögerungen während der jeweiligen Fahrten und damit auch zu erheblichen Verspätungen an den jeweiligen Ankunftsorten (insbes. Schulen in der Früh bzw. mittags auf dem Heimweg) und an Endhaltestellen kommen.

Folgenden Linien können allerdings auch am Donnerstag noch nicht ihre Verkehre wieder aufnehmen:

9095 Stadtverkehr Dillingen (Linienast Kicklingen-Fristingen)

9100 Stadtverkehr Lauingen (Linienast südlich der Donau )

9101 Dillingen / Höchstädt – Wertingen

Schulverkehr Montessorischule Wertingen





77 Bilder Die Hochwasserlage im Landkreis Dillingen in Bildern Foto: Tom Fritzmeier, Verena Rößle, Berthold Veh, Günther Hödl, Hans Gusbeth, Jonathan Mayer, Simone Fritzmeier, Jan Koenen (Stadt Dillingen)





Ab Donnerstag, 5. Juni 2024 wird der Zugverkehr nach Auskunft von agilis im Donautal (bis auf den Abschnitt Neustadt – Ingolstadt Hbf) wieder möglich sein.





Der östliche Landkreis wird vom Augsburger Verkehrsverbund (AVV) bedient. Auch auf dessen Homepage ist eine Liste mit ausgefallenen Linien zu finden. Folgende AVV-Linien verkehren nur eingeschränkt:

Die Linien 400, 404, 405, 406, 4012 und 413 können weiterhin nicht bedient werden:

Bei folgenden Linien muss auch am 5.6.2024 und gegebenenfalls darüber hinaus der Linienverlauf verkürzt oder geändert werden:

100: Aufgrund Einschränkungen in Königsbrunn kommt es zu Verspätungen; die Haltestellen Cranzahlerstraße und Heidestraße können nicht bedient werden

kommt es zu Verspätungen; die Cranzahlerstraße und Heidestraße können nicht bedient werden 102 | 103: voraussichtlich weiterhin angepasste Linienführung in Kissing . Dadurch entfallen in Kissing die Haltestellen Ost, Schulstraße, Fliederstraße, Kornstraße, Rosenstraße entfallen

in . Dadurch entfallen in die Ost, Schulstraße, Fliederstraße, Kornstraße, Rosenstraße entfallen 240: Aufgrund Sperrung Kühbacher Str. (zwischen Großhausen und Paar): angepasster Fahrplan; Haltestellen Paar, Postamt und Haslangkreit müssen entfallen

Kühbacher Str. (zwischen und Paar): angepasster Fahrplan; Paar, Postamt und Haslangkreit müssen entfallen 241: Angepasster Fahrplan: Haltestellen Großhausen und Radersdorf, Abzw. Unterbernbach und Unterbernbach entfallen aus Fahrtrichtung Aichach / Kühbach ; Haltestelle Großhausen entfällt;

Die Haltestellen Unterbernbach und Radersdorf, Abzw. Unterbernbach in Richtung Aichach werden nur um 06:41 Uhr zu Schulbeginn bedient; es gibt ein zusätzliches Fahrtangebot ab Kühbach um 07:13 Uhr

direkt zum Schulzentrum in Aichach

und Radersdorf, Abzw. und entfallen aus Fahrtrichtung / ; entfällt; Die und Radersdorf, Abzw. in Richtung werden nur um 06:41 Uhr zu Schulbeginn bedient; es gibt ein zusätzliches Fahrtangebot ab um 07:13 Uhr direkt zum Schulzentrum in 306: Aufgrund der Sperrung in Oberach müssen die Haltestellen Oberach und St. Stephan entfallen

in müssen die und entfallen 314: Aufgrund der Sperrung in Oberach müssen die Haltestellen Oberach und St. Stephan entfallen

in müssen die und entfallen 401: aufgrund angepasster Linienführung in Wertingen müssen in Wertingen die Haltestellen Marktplatz und Bahnhof entfallen. Zudem kann die Haltestelle Gottmanshofen , Staatsstraße nicht bedient werden.

Die Fahrten beginnen und enden in Wertingen an Haltestelle Stadthalle

in müssen in die Marktplatz und entfallen. Zudem kann die , nicht bedient werden. Die Fahrten beginnen und enden in an 402: aufgrund angepasster Linienführung in Wertingen müssen in Wertingen die Haltestellen Marktplatz und Bahnhof entfallen. Zudem kann die Haltestelle Gottmanshofen , Staatsstraße nicht bedient werden.

Zudem geänderte Linienführung zwischen Biberbach und Erlingen. Dadurch müssen die Haltestellen Eisenbrechtshofen, Biberbach , Zollsiedlung und Erlingen, Herdmähderweg entfallen

Die Fahrten beginnen und enden in Wertingen an Haltestelle Stadthalle

in müssen in die Marktplatz und entfallen. Zudem kann die , nicht bedient werden. Zudem geänderte zwischen und Erlingen. Dadurch müssen die Eisenbrechtshofen, , Zollsiedlung und Erlingen, Herdmähderweg entfallen Die Fahrten beginnen und enden in an 502: geänderte Linienführung in Wertingen ; in Wertingen entfallen die Haltestellen Zusambrücke und Marktplatz und Bahnhof . Die Fahrten beginnen und enden in Wertingen an Haltestelle Stadthalle

in ; in entfallen die Zusambrücke und Marktplatz und . Die Fahrten beginnen und enden in an 503: Verkürzter Linienverlauf Westheim Schule - Neusäß - Augsburg Staatstheater:

Haltestellen Hainhofen , Schlipsheim , Mitte und Schlipsheim , Bergstraße entfallen

- - Staatstheater: , , Mitte und , Bergstraße entfallen 505: Geänderter Linienverlauf die Haltestellen in Eppishofen und Wertingen , Marktplatz entfallen. Die Fahrten beginnen und enden in Wertingen an Haltestelle Stadthalle .

die in und , Marktplatz entfallen. Die Fahrten beginnen und enden in an . 506: Geänderter Lineinverlauf, Eppishofen kann nicht bedient werden

kann nicht bedient werden 510: Geänderter Linienverlauf wegen Sperrung Hainhofen : Haltestellen Hainhofen und Schlipsheim , Bergstraße und Schlipsheim , Mitte und Kreppen und Biburg , Karl-Hübsch-Haus und Biburg Post entfallen

wegen : und , Bergstraße und , Mitte und Kreppen und , Karl-Hübsch-Haus und Post entfallen 520: Geänderte Linienführung - dadurch entfällt Haltestelle Wertingen , Marktplatz. Die Fahrten beginnen und enden in Wertingen an Haltestelle Stadthalle

- dadurch entfällt , Marktplatz. Die Fahrten beginnen und enden in an 521: Geänderte Linienführung - dadurch entfallen in Wertingen die Haltestellen Marktplatz und Zusambrücke. Die Fahrten beginnen und enden in Wertingen an Haltestelle Stadthalle

Die Liste der gesperrten Linien werde auf der Homepage des AVV aktualisiert und sei auch in der App einsehbar. Dort würden Fahrten, die ausfallen, zwar noch angezeigt, seien jedoch mit einem orangen Warndreieck versehen, über das die Fahrgäste nähere Informationen erhalten.

Die Sperrungen der Donaubrücken im Landkreis Dillingen werden voraussichtlich noch zwei Tage andauern

Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamts Dillingen, teilt mit, dass die Dauer der Sperrungen der Donaubrücken noch nicht absehbar sei. "Mindestens aber die nächsten zwei Tage", sagt er. Frühestens ab Donnerstag könne nach aktuellem Stand davon ausgegangen werden, dass der Pegel der Donau wieder auf ein normales Niveau zurückgehen werde, führt Hurler fort.