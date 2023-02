100 Unternehmer aus der Region sind bei der Fit for Job in Höchstädt dabei

Die Berufsinformationsmesse in Höchstädt findet am 11. März bereits zum 19. Mal in Folge statt. Was junge Menschen aus der Region dort erwartet.

Die Berufsinformationsmesse "Fit for Job" ist und bleibt ein wichtiger Baustein in der Berufs- und Studienorientierung für junge Menschen aus der Region und damit ein wesentlicher Eckpfeiler in der Fachkräftesicherung für die Unternehmen im Landkreis Dillingen. Dieses Fazit zog Landrat Markus Müller bei der Vorstellung der Werbemittel für die "Fit for Job", die am Samstag, 11. März, von 9 bis 13 Uhr, bereits zum 19. Mal in Höchstädt stattfindet.

Landrat Markus Müller (rechts im Bild) hat gemeinsam mit dem Organisationsteam die Werbemittel für die diesjährige "Fit for Job" vorgestellt. Foto: Peter Hurler, Landratsamt

"Der Start in ein erfolgreiches Berufsleben hängt ganz wesentlich von einer guten Ausbildung ab. Dabei ist die Wahl des passenden Ausbildungsberufs oder Studiums oftmals eine schwierige und nachhaltige Entscheidung", betonte Landrat Müller anlässlich des Pressegesprächs. "Während früher die Stellen begehrt und umkämpft waren, hat sich dies – bedingt mitunter durch den demografischen Wandel – geändert", so Müller weiter. In zahlreichen Branchen herrsche seit Jahren Fachkräftemangel. Deshalb seien die Aussichten der jungen Menschen auf einen attraktiven Ausbildungsplatz und damit verbunden auf regionale Karrierechancen besser denn je.

Auch das Handwerk ist auf der "Fit for Job" in Höchstädt wieder groß vertreten

Um der Nachfrage der Unternehmen nach Ausstellungsflächen einigermaßen gerecht zu werden und den Jugendlichen eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zu präsentieren, hat das Organisationsteam das Ausstellungskonzept weiter optimiert. So wird das Messegelände komplett abgesperrt und die Ausstellungsflächen in der Nordschwabenhalle, der Messehalle Das Handwerk sowie in der Berufsschule als Rundweg ausgewiesen. "Durch die starke Beteiligung von rund 100 Unternehmen und Einrichtungen können sich die Jugendlichen über eine Bandbreite von rund 170 Ausbildungsberufen und 50 dualen Studiengängen und zu zahlreichen interessanten und zukunftsfähigen Berufsbildern, die in unmittelbarer Heimatnähe angeboten werden, informieren", betonte Wirtschaftsförderer Christian Weber in der Pressemitteilung.

7 Bilder So war es auf der Ausbildungsmesse „Fit for Job“ in Höchstädt 2022 Foto: Susanne Klöpfer

Er informierte im Detail über das Werbekonzept der "Fit for Job". "Gerade die Homepage wird stetig angepasst und optimiert, um insbesondere den Anforderungen der digitalen Gesellschaft gerecht zu werden", so Weber. Deshalb habe man sich bereits im vergangenen Jahr dazu entschieden, die Präsentationsflächen mittels 3-D-Fotografie aufnehmen zu lassen. Bereits vor der Messe erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Messe virtuell zu besuchen und sich somit bereits zu Hause am PC einen Überblick über die "Fit for Job", die Räumlichkeiten sowie die Messestände zu verschaffen.

Wichtige Kooperationen mit Schule und Wirtschaft

Günter Hirschmann, Geschäftsführer des SchuleWirtschaft-Netzwerks Dillingen, betonte, dass das bewährte Messekonzept und die hohe Beteiligung der Unternehmen, der Behörden, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Initiativen auch Ausdruck einer beispielgebenden Kooperation von Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen im Landkreis in dem Bemühen sei, dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen und zu sichern sowie die jungen Menschen, die vor der Berufswahl stehen, auf dem Weg dorthin bestmöglich zu begleiten und darauf vorzubereiten.

Lesen Sie dazu auch

Schon traditionell beteiligt sich auch das Handwerk mit einer eigenen Messehalle, in der insgesamt zehn Innungen sowie die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben und die Handwerkskammer für Schwaben die Vielfalt an zukunftsfähigen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk erlebbar präsentieren. Wesentlicher Bestandteil des Messekonzeptes ist auch das von Christian Hieber von der Agentur für Arbeit erarbeitete Vortragsprogramm mit insgesamt acht Vorträgen. Ausdrücklich habe Landrat Müller den Städten Dillingen und Höchstädt sowie der Sparkasse Dillingen-Nördlingen und dem Raiffeisen-Kreisverband gedankt, die als Sponsoren seit Jahren die Organisation und Finanzierung der Messe unterstützen, steht es in der Pressemitteilung. Informationen zur Berufsinformationsmesse "Fit for Job" stehen auf der Internetseite www.fitforjob-dillingen.de zur Verfügung. (AZ)