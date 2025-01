14-jähriger Ladendieb wird in Höchstädt erwischt

Einen Ladendiebstahl beging ein 14-Jähriger am Dienstagmorgen in Höchstädt. Gegen 7.10 Uhr beobachteten Angestellte eines Verbrauchermarkts in der Markmillergasse, wie der Jugendliche Waren in einem mittleren einstelligen Bereich in seinen Rucksack steckte und den Kassenbereich ohne Bezahlen verließ. Nach Ansprache durch das Supermarktpersonal versuchte der Dieb zu fliehen, heißt es in einem Bericht der Polizei. Die Angestellten konnten den Ladendieb bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Nach der Anzeigenaufnahme übergaben die Polizisten den Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 14-Jährigen. (AZ)

