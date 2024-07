14-jähriger Radler bei Unfall in Höchstädt verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Höchstädt ein Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 17 Uhr befuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer die Ellimadhstraße in Richtung Donauwörther Straße. Am Einmündungsbereich wollte er nach rechts abbiegen. Er nahm dem 14-Jährigen die Vorfahrt, der auf dem Radweg entlang der Donauwörther Straße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad.

Gegen den Autofahrer wird ermittelt

Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt Schürfwunden. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Insgesamt entstand ein Unfallschaden in einem unteren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 62-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)