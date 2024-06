44-Jähriger fährt in Höchstädt unter Drogeneinfluss Auto

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Fahrer eines Autos wohl Kokain genommen hat. Was ihn nun erwartet.

In Höchstädt hat die Polizei am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr den Fahrer eines Autos in der Dillinger Straße kontrolliert. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten bei dem 44-jährigen Mann Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten.

Drogentest fällt positiv aus: Mann erwarten Bußgeld und Fahrverbot

Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht: Der Test fiel positiv auf Kokain aus. Der Mann musste daraufhin sein Auto stehen lassen und wurde zur Blutentnahme gebracht.

Nun erwartet den 44-Jährigen ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)

