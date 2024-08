Alkoholtour in Bissingen und Höchstädt endet mit mehreren Anzeigen

Eine Streife der Dillinger Polizei unterzog am Dienstag einen 30-Jährigen, welcher mit einem Pkw unterwegs war, einer Verkehrskontrolle. Dabei konnten mehrere Straftaten festgestellt werden. Gegen 17.45 Uhr führten die Beamten in der Bachgasse in Höchstädt eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer wurde dabei eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Einen Führerschein hatte der 30-Jährige ebenfalls nicht. Zudem stellte sich heraus, dass er den Wagen zuvor in Bissingen entwendet hatte und diesen unbefugt im Gebrauch hatte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet, teilt die Polizei mit.

Im Verlauf des Abends musste die Dillinger Polizei gegen 21 Uhr ein weiteres Mal wegen des 30-Jährigen ausrücken. Diesmal hatte er sich mit dem Taxi nach Bissingen fahren lassen, wo er den Fahrtpreis in Höhe von knapp 60 Euro nicht entrichten konnte. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs sowie des Betrugs ermittelt. (AZ)