„Aufschlag, Satz und Spiel“

Zum 40. Landesweiten Tischtennisturnier der Lebenshilfe Bayern versammelten sich auch die Mannschaften der Donau-Ries-Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Ries in der Nordschwaben-Halle in Höchstädt. Aus Nördlingen, Asbach-Bäumenheim und Wemding nahmen sportbegeisterte betreute Mitarbeitende in vier Mannschaften teil. In einem spannenden Finale kämpften insgesamt 31 Teams mit rund 150 Sportlerinnen und Sportlern um den Meistertitel. Die Teilnahme der Mannschaften wurde durch Fördergelder des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales unterstützt.

Die Damenmannschaften der Donau-Ries-Werkstätten zeigten herausragende Leistungen. Die erste Damenmannschaft sicherte sich in der 1. Liga den 1. Platz und wurde damit bayerischer Meister. Nach zwei deutlichen Siegen und nur einer knappen Niederlage erhielten sie den Wanderpokal, der nun in allen drei Werkstätten ausgestellt wird. Auch die zweite Damenmannschaft kämpfte tapfer, musste sich jedoch in drei Spielen geschlagen geben und landete auf Platz 4. Die dritte Damenmannschaft konnte sich in der 2. Liga mit einem Sieg und zwei Niederlagen den 3. Platz sichern.

Die Herrenmannschaft trat ebenfalls in der 1. Liga an und erzielte zwei Siege, konnte sich jedoch gegen die Konkurrenz nicht durchsetzen und landete auf Platz 3. Trotz der Herausforderungen waren alle Mitspielerinnen und Mitspieler motiviert und die Stimmung während des gesamten Turniers war hervorragend. Besonders erfreulich war die Ehrung langjähriger Teilnehmenden, die für ihre Treue und sportlichen Leistungen ausgezeichnet wurden. Unter den Geehrten waren zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus unseren Werkstätten, die zum Teil seit Jahrzehnten aktiv sind. Nach dem Turnier trafen sich alle Teilnehmenden und die Begleitpersonen zu einem gemeinsamen Essen, um die Erfolge zu feiern und den Tag Revue passieren zu lassen. Die Donau-Ries-Werkstätten sind stolz auf die Leistungen ihrer Teams und freuen sich auf zukünftige Herausforderungen.