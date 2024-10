Ausbildungsstart an den Berufsfachschulen

Mit Beginn des Schuljahres starten knapp 70 junge Menschen aus der Region ihre Ausbildung an einer der drei Berufsfachschulen in Höchstädt. Zur Deckung des regionalen Bedarfs an Fachkräften ist die Ausbildung in Höchstädt in den Fachbereichen Ernährung und Versorgung, Sozialpflege sowie Kinderpflege laut Pressemitteilung von großer Bedeutung. Ausgebildet wird für pflegerisch-betreuende und hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Krippen, Kitas, Kindergärten sowie Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Krankenhilfe. Tätigkeiten in Kantinen, Tagungshäusern und Hotels gehören ebenso dazu. Die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschulen sind gesuchte Fachkräfte mit sehr guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Informationsabend am 12. Dezember in Höchstädt

Fest verbunden mit dem schulischen Teil der Ausbildung ist die fachpraktische Ausbildung in einer entsprechenden Einrichtung der Region. Abgeschlossen wird die Ausbildung in der Regel nach zwei Jahren mit einer staatlichen Abschlussprüfung, bei der auch der mittlere Schulabschluss erlangt werden kann. Am Donnerstag, 12. Dezember, wird es an der Schule einen Informationsabend für Interessierte geben.