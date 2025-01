Auto in Höchstädt beschädigt und Kennzeichen entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Frau in Höchstädt fest: Eine Scheibe ihres Autos, das sie am Abend am Judenberg in Höchstädt geparkt hatte, ist beschädigt worden. Daneben wurde ein Kennzeichen entwendet. Darüber informiert die Polizei.

Beschädigtes Auto in Höchstädt: Täter bislang unbekannt

Den Schaden stellte die Frau fest, als sie gegen 2.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (AZ)