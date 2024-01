Zäune in Höchstädt und Bächingen beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Ein Gartenzaun und ein Zaun eines Firmengeländes werden von bisher Unbekannten angefahren. In beiden Fällen suchen die Verursacher das Weite.

Der Dillinger Polizei ist am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht in der Gewerbestraße in Bächingen gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der Fahrer eines Sattelschleppers beim Rangieren den Zaun eines Firmengeländes. Der Vorfall hat sich laut Polizei zwischen 9 und 9.30 Uhr ereignet. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

In der Höchstädter Vogteistraße wird ebenfalls ein Zaun angefahren

In Höchstädt hat ein Unbekannter am Mittwoch im Zeitraum zwischen 6.50 und 17.15 Uhr ebenfalls einen Zaun beschädigt, und zwar in der Vogteistraße. Dabei entstand am Gartenzaun ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)