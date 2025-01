Baum in Höchstädt brennt im Inneren

Zu einer leichten Rauchentwicklung kam es am Samstag gegen 17 Uhr im Bruckwörthweg in Höchstädt. Eine Polizeistreife stellte einen Baum fest, der von innen ausbrannte und nach wie vor glühte. Das Glutnest wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)

