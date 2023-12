Beim Höchstädter Christkindlmarkt gibt es auch Orientteppiche

Am zweiten Adventswochenende, von Freitag bis Sonntag, findet der Budenzauber rund um den Marktplatz in der Donaustadt statt - und es gibt viele Höhepunkte.

In wenigen Tagen wird schon die zweite Kerze angezündet - und in Höchstädt laufen die Vorbereitungen für den großen Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, findet der Markt rund um den beleuchteten Baum auf dem Marktplatz wieder statt. Der Christkindlmarkt bringt mit all seinen Buden und Lichtern in die Innenstadt. Die Wirtschaftsvereinigung Höchstädt hat dafür ein stimmungsvolles Programm zusammengestellt. Von selbst gemachten Plätzchen oder Wollsocken bis hin zu Glühwein oder Kinderpunsch - an den vielen Ständen gibt es nicht nur Leckereien, sondern viel Handwerksarbeit und andere Besonderheiten zu sehen. Und natürlich gibt es in Höchstädt auch wieder ein Christkind, das den kleinen und großen Besuchern und Besucherinnen glänzende Augen bescheren wird.

Für das umfangreiche Rahmenprogramm sorgt auch der Historische Verein. Am Freitag, 8. Dezember, sowie am Samstag, 9. Dezember, von 17 bis 20 Uhr ist das Höchstädter Heimatmuseum am Marktplatz geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich im Museum im Haus umsehen und einiges über die Heimatgeschichte der kleinen Donaustadt erfahren. Gleichzeitig findet im Erdgeschoss ein besonderer Flohmarkt statt, bei dem manches Schnäppchen zugunsten der "DmvS-Stiftung" erworben werden kann. Besonders interessant ist diesmal auch der Verkauf von Orientteppichen, die im Museum besichtigt und gegen eine angemessene Spende erworben werden können.

Eine Ausstellung in der Stadtpfarrkirche

An allen Tagen, von 13 bis 17 Uhr, zeigt die katholische Kirchenstiftung „Mariä Himmelfahrt“ zusammen mit dem Historischen Verein Höchstädt in der Höchstädter Schlosskapelle zudem eine Sonderausstellung mit dem Titel: „Schatzkammer Stadtpfarrkirche“. Zu sehen sind anlässlich des 500. Weihejubiläums der Stadtpfarrkirche sakrale Kostbarkeiten. Außerdem wird kunsthandwerklicher Weihnachtsschmuck gegen eine Spende zum Verkauf angeboten und mit Punsch und Weihnachtsgebäck klingt der Schlossbesuch in geselligem Beisammensein aus.

Die Ausstellung ist auch am darauffolgenden Wochenende bis einschließlich 17. Dezember am Freitag, Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Sanierung der Höchstädter Stadtpfarrkirche zugute.

Höchstädter Nachtwächter unterwegs

Und auch die Höchstädter Nachtwächter - mit Laterne und Hellebarde bewaffnet - singen am Samstag, 9. Dezember, das schwäbische Nachtwächterlied für die Bevölkerung. Zu hören sind sie um 21 Uhr auf dem Höchstädter Christkindlesmarkt. „Hört ihr Leut, und lasst euch sagen….“ so hat es schon seit Generationen in den Gassen und Straßen von Höchstädt geklungen, und so klingt es auch heute noch beim Höchstädter Christkindlesmarkt. (AZ, sb)

