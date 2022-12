Höchstädt

17:30 Uhr

Bekommt Höchstädt einen Hubschrauberlandeplatz?

Möglicherweise könnten bald Hubschrauber-Rundflüge in Höchstädt stattfinden.

Plus Im Gewerbegebiet Richtung Lutzingen soll der Platz entstehen. Auch Rundflüge über die Stadt könnten dann möglich sein. Was genau dahintersteckt.

Von Brigitte Bunk

In Höchstädt könnte es bald einen Hubschrauberlandeplatz geben. Die Stadt gilt in diesem Fall als eine von vielen Trägern öffentlicher Belange und wurde vom Luftamt Südbayern gebeten, eine Stellungnahme zum Antrag auf die Genehmigung eines Hubschrauber-Sonderflugplatzes „MiKim“ abzugeben. Dies erklärte Bürgermeister Gerrit Maneth den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses am Montag.

