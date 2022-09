Höchstädt/Deisenhofen

vor 17 Min.

Katrin Wunderle will mit 80 Jahren noch einen Spagat schaffen

Die Leistungsturnerin Katrin Wunderle hat im Alter von fünf Jahren ihre Karriere beim SSV Höchstädt angefangen. Am Samstag tritt sie bei der Sportgala des Vereins auf.

Plus Die 26-Jährige aus Deisenhofen ist Schwäbische Meisterin und neunmal in Folge Turngau-Meisterin. Doch vor der Sportgala in Höchstädt ist sie schon aufgeregt.

Von Susanne Klöpfer

Turnen ist Katrin Wunderles Leben. Die neunfache Turngau-Meisterin der SSV Höchstädt trainiert schon seit ihrem fünften Lebensjahr. "Ich hatte Schiss vor meinem ersten Training", erinnert sich die heute 26-Jährige aus Deisenhofen. Doch ihre zwei großen Schwestern nahmen sie einfach mit. Danach wartete die kleine Katrin immer schon mehrere Stunden vor Trainingsbeginn mit ihren geflochtenen Zöpfen und im Turnanzug und fragte aufgeregt: "Wann gehen wir denn endlich los?"

