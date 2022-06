Der Höchstädter Schlosshof verwandelt sich in eine kreative Frauenwelt

Von Augsburg, über Wertingen nach Dillingen bis ins Bachtal: Auf der Frauenwelt am 3. Juli in Höchstädt zeigt die Region ihre "weibliche Seite". Und Männer sind ausdrücklich erwünscht.

Die Begeisterung und die Vorfreude von Claudia Kohout, Roswitha Riedel und Franziska Konle sind ansteckend. Die drei Frauen strahlen, wenn sie erzählen. Sie geraten regelrecht ins Schwärmen. Dabei stecken sie seit Monaten in jeder Menge Arbeit und befinden sich gerade im Endspurt - aber das hat sich gelohnt. Denn das Programm, das das Dreier-Team für die "Frauenwelt" in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen. Mehr als 30 Ausstellerinnen und Aussteller kommen, viele verschiedene Vorträge unter dem Motto "Frauenstärken" stehen fest. "Das wird richtig toll, wir freuen uns sehr und hoffen, dass ganz, ganz viele Menschen kommen. Es rentiert sich für alle - auch für die Männer", sagt Claudia Kohout lachend. Aber was ist die Frauenwelt eigentlich?

Entstanden ist die Idee bei einem Besuch auf einem Mädchen-Flohmarkt in Augsburg. Claudia Kohout, die im Vorzimmer von Bürgermeister Gerrit Maneth im Höchstädter Rathaus alles organisiert, dachte sich damals: "So was brauchen wir auch." Entstanden ist die Idee, eine Art Markt von Frauen für Frauen in Höchstädt zu organisieren. Gleich begeistert von der Idee war die damalige Kulturreferentin Roswitha Riedel und so war die erste Frauenwelt im Jahr 2019 ein großer Erfolg. Dann kam Corona. "Umso mehr freuen wir uns, dass die Frauenwelt wieder stattfinden kann. Alle wollen raus, alle haben Lust", so Kohout weiter. Der Termin: Sonntag, 3. Juli, 11 bis 18 Uhr. Erstmals findet die Veranstaltung im Schloss Höchstädt und drumherum statt. Natürlich wird dabei auch das Schlosscafé von Roswitha Riedel mit eingebunden. Sie sagt: "Es ist einfach ein tolles Ambiente im Schloss und macht die Frauenwelt einmalig in der Region."

Von Yoga, Wechseljahre bis Lipödem und Stressbewältigung

Aber längst nicht nur der Ortswechsel ist neu und besonders. Neu im Organisationsteam ist Franziska Konle, Koordinatorin Stadtmarketing. "Wir haben für alle Generationen etwas zu bieten. Nicht nur an den Ständen, sondern auch die vielen verschiedenen Vorträge sind für alle Altersgruppen. Und natürlich auch für Männer", erklärt sie. Ein paar Beispiele: Manuela König aus Wertingen referiert zum Thema "Stressbewältigung im Alltag", die Dasingerin Karin Liebler hält einen Vortrag darüber, wie man als Frau den Mut findet, seine Lebensprojekte zu erfüllen, Susanne Rösch-Iles zeigt als Yoga-Expertin Übungen und Methoden und Kilian Modl vom BayernLab Dillingen beschäftigt sich mit dem Thema Social-Media für Erwachsene. Außerdem, so ergänzt es Franziska Konle, stehe auch die Gesundheit bei der Frauenwelt im Mittelpunkt. Von Lipödem, Heilfasten bis hin zu Gefäßtherapie und Wechseljahre - die Referenten und Ausstellerinnen und Aussteller sind vielfältig. "Außerdem haben wir ein Hebammen-Team vor Ort - es ist also für jedes Alter etwas dabei", sagt Konle.

Aus Hufeisen Kunstwerke und Schmuckstücke basteln

Herzstück ist aber der Kreativmarkt der Frauenwelt. An rund 30 Ständen werden vor allem handgemachte Produkte angeboten. Kunst und Glas, Schuhe, Schmuck, Salzlampen, Heilsteine, Dekoartikel, Filzarbeiten, Kristalle, Windeltorten, Kerzen, Nähprojekte, Rost-Kunstwerke oder Vogelhäuschen - die Liste ist noch viel länger. Ein Höhepunkt für das Organisationsteam in Höchstädt: ein Aussteller, ein Mann, mit seinen selbst gemachten Hufeisen-Artikeln. "Das ist so toll, was er aus den Hufeisen alles bastelt. Unglaublich", sagt Claudia Kohout.

Staunen können die Besucherinnen und Besucher bei der Frauenwelt auch über die Schätze im Schloss Höchstädt. Zu verschiedenen Uhrzeiten wird es Schlossführungen mit dem ehemaligen Kastellan Anton Wiedemann geben. Und wer will, kann an diesem Sonntag auch mal einen sogenannten "Smovey-Schnupperwalk" ausprobieren. Bettina Hübner verspricht ein "Erfolgstraining für Körper, Geist und Lebensenergie". Was bei der Frauenwelt aber natürlich nicht fehlt: Vorführungen mit beliebten Back- und Kochprodukten. Wer nicht nur in die Frauenwelt abtauchen will, der kann sich auch in einem Märchenzelt in eine andere Welt mitnehmen lassen - ein Märchenzelt für Erwachsene. "Das ist besonders, da sind wir auch sehr gespannt", sagt Franziska Konle.

Frauenwelt findet bei jedem Wetter statt

Rund ein halbes Jahr lang haben die drei Frauen nun schon geplant und organisiert, die Resonanz auf die ersten Plakate sei schon riesig gewesen. "Jedem, dem wir davon erzählt haben oder einen Flyer verteilt haben, war begeistert. Wir hoffen, dass auch alle kommen. Es können so viele Menschen wie möglich kommen", sagt Roswitha Riedel und ergänzt: "Die Frauenwelt 2022 findet bei jedem Wetter statt. Wir sind bereit. Wir freuen uns auf Frauen, Männer und viele Familien." Los geht es am Sonntag, 3. Juli, von 11 bis 18 Uhr, im Schloss Höchstädt und drumherum.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm auch unter www.vg-hoechstaedt.de/tag/frauenwelt/ sowie unter Telefon 09074/4443. Veranstalter ist die Stadt Höchstädt.