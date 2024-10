Der Höchstädter Stadtrat will nicht ins Internet

Die Olympischen Spiele, das Kanzlerduell, Kabinettssitzungen der Bundesregierung und auch etwa Podiumsdiskussionen unserer Zeitung mit Bürgermeister-, Landrats- oder Landtagskandidaten werden seit vielen Jahren bereits digital per Livestream im Internet übertragen. Sodass jeder, der möchte, solche Events oder Veranstaltungen in Echtzeit erleben und verfolgen kann. Das ist mittlerweile Standard. Auch die kleine Gemeinde Blindheim hat sich für eine digitale Lösung ihrer Sitzungen entschieden. Was während der Coronazeit aus der Not heraus entstanden ist, ist mittlerweile völlig normal. Kurz vor den Gemeinderatssitzungen wird der Link zum Livestream versendet, wer will, kann sich online einloggen oder sogar noch eine Weile nach der Sitzung nachhören und -schauen.

