Der Höchstädter Wochenmarkt "ist wie eine kleine Familie"

Plus Die Atmosphäre auf dem Marktplatz in Höchstädt ist eine ganz besondere. Nicht nur der Freitagsmarkt-Stammtisch trifft sich dort oft auf ein Feierabend-Bier.

Den Höchstädter Wochenmarkt gibt es schon seit 2005, berichtet Organisatorin Erika Langone, die schon von Anbeginn durchgehend dabei ist. In diesen fast zwanzig Jahren habe sich viel verändert. Das Angebot von Gemüse und Obst, Fleisch und Wurst, von Fisch und von Backwaren sei zwar immer gleichgeblieben. Aber Fieranten kamen und gingen. „Der Markt ist wie eine kleine Familie – und manchmal lernt man eine neue Tante oder Onkel kennen“, erklärt Organisatorin von der Höchstädterin Wirtschaftsvereinigung schmunzelnd.

Und zwar immer dann, wenn sie sich auf Nachfolger-Suche begeben musste. Sie habe aber „Gott sei Dank“ immer einen Ersatz gefunden, berichtet sie. Wie unter anderem die Metzgerei Heussler aus Dettingen bei Heidenheim. Dieser Stand sei ziemlich neu, denn die Metzgerei Frick, die den Markt zuvor mit Wurst und Fleisch versorgte, habe aus Personalgründen aufhören müssen, erklärt Langone. Zivile Vaiksnoriene ist erst das zweite Mal hier auf dem Höchstädter Wochenmarkt, der jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet. Sie erzählt, dass ihr Chef viel Wert auf regionale Produkte legt. Das Fleisch kommt aus dem Umkreis und sie schlachten selbst, erzählt sie.