Der „Katzen-Kindergarten“ im Tierheim Höchstädt ist überfüllt

Es ist alles voll. Das Personal kommt an seine Grenzen. Vom Höchstädter Tierheim kommt in diesen Tagen ein lauter Hilfeschrei, viel mehr der dringende Wunsch nach Hilfe und Unterstützung. Denn die Landkreis-Einrichtung erfährt auch in diesem Jahr wieder eine wahre Überflutung an Fundkatzen, wie die Verantwortlichen schreiben. Kätzinnen, die hochschwanger oder mit Neugeborenen gefunden werden, Katzenkinder, die ohne Mama aufgefunden werden und auch viele alte Katzen, die entkräftet um ihr Leben kämpfen, werden dem Tierheim übergeben.

Das Tierheim übernimmt die sehr kostenintensive Pflege dieser Tiere letztlich nach wie vor zu einem sehr hohen Anteil, da die finanzielle Unterstützung aus dem Landkreis die stark gestiegenen Kosten bei Weitem nicht tragen kann. So steht es in der Pressemitteilung. Alle Stationen seien überfüllt, die Mitarbeiter am Ende der Kräfte, dennoch werde weiter gekämpft – zum Wohle der Schützlinge.

Die Katzenkinder in Höchstädt können ausziehen

Weiter heißt es, dass der „Kindergarten“ im Katzenhaus immer mehr wachse und die Kleinen nun so weit seien, dass sie ausziehen und die Welt der Menschen außerhalb des Tierheims entdecken könnten. Die Tiere sind geimpft, gechippt und mittlerweile kerngesund. Sie werden entweder mit einem Freund oder einer Freundin aus dem Tierheim vermittelt oder können zu einem etwa gleich alten Artgenossen ziehen. Allein werden die Katzenkinder nicht ihr neues und aufregendes Leben starten. Sie werden nur gegen Schutzgebühr und mit Vermittlungsvertrag mit Kastrationspflicht vermittelt.

Wer Interesse an kleinen Katzen hat, kann sich beim Tierheim melden und einen Kennenlern-Termin ausmachen. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims täglich von 14 bis 17 Uhr unter Telefon 09074/3146 oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de . Alle Tiere sind mit Bildern und Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook. (AZ)