Die letzte Vernissage in diesem Jahr in Höchstädt

Obwohl Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg in seinen Ausstellungseröffnungen immer wieder seine Bewunderung über die außerordentlich große Besucherzahl der Vernissagen zum Ausdruck bringt, so zeigte er sich auch bei Vernissage zur letzten Ausstellung in diesem Jahr von der Besucherzahl erneut überwältigt. „Inside Out“ so der Titel der Ausstellung mit Werken der Künstlerin Christine Viola aus dem Nachbarlandkreis Günzburg. In seinen weiteren Ausführungen erinnerte Karg daran, dass die Künstlerin bereits vor acht Jahren einen Teil ihres künstlerischen Schaffens in der Schlosskapelle präsentiert hatte. In ihrer Malerei pflege Christine Viola den Umgang mit Farben und Materialien ganz intuitiv.

