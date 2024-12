Die Pläne für das alte Rathaus in Höchstädt werden konkreter

Es wird konkreter: Seit vielen Monaten, sogar Jahren, ist klar, dass das alte Rathaus am Marktplatz in Höchstädt saniert werden muss. Brandschutz, Statik und Barrierefreiheit sind nur ein paar wenige Beispiele, die dringend auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen. Die entscheidende Frage, mit der sich der Stadtrat immer wieder beschäftigt, ist dabei: Was kann und will man sich als Kommune leisten? Von einem möglichen Ärztehaus ist die Rede, aber auch ein Café oder Büroräume könnten entstehen. Und was passiert eigentlich mit dem Heimatmuseum, das in dem geschichtsträchtigen Gebäude seit vielen Jahren seine Heimat hat? Vor allem, wie geht man mit dem wertvollen und aufwendig aufgebauten Diorama der Schlacht von 1704 um?

