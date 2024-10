Am Dienstag zwischen 18.05 und 18.30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Lutzinger Straße in Höchstädt einen weißen E-Scooter vom Hersteller Odys Pax im Wert von etwa 450 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

