Ein erster Blick in die neuen Grünbeck-Hallen in Höchstädt

Der ovale Bau ist ein Hingucker. Die grüne Farbe, die großen Glasfassaden und besonders die Form sind einmalig – ein Markenzeichen der Firma, die weltweit agiert und dabei fest im Landkreis Dillingen verwurzelt ist. Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist Anbieter für Produkte und Verfahrenstechniken für die Wasseraufbereitung und auf diesem Gebiet ein absoluter Spezialist. International. 1949 wurde das Unternehmen von Josef Grünbeck in Höchstädt gegründet, heute arbeiten 700 Menschen für die Firma mit einem Jahresumsatz von circa 150 Millionen Euro. Hingucker. Die grüne Farbe, die großen Glasfassaden und besonders die Form sind einmalig – ein Markenzeichen der Firma, die weltweit agiert und dabei fest im Landkreis Dillingen verwurzelt ist. Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist Anbieter für Produkte und Verfahrenstechniken für die Wasseraufbereitung und auf diesem Gebiet ein absoluter Spezialist. International. 1949 wurde das Unternehmen von Josef Grünbeck in Höchstädt gegründet, heute arbeiten 700 Menschen für die Firma mit einem Jahresumsatz von circa 150 Millionen Euro. Landkreis Dillingen verwurzelt ist. Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist Anbieter für Produkte und Verfahrenstechniken für die Wasseraufbereitung und auf diesem Gebiet ein absoluter Spezialist. International. 1949 wurde das Unternehmen von Josef Grünbeck in Höchstädt gegründet, heute arbeiten 700 Menschen für die Firma mit einem Jahresumsatz von circa 150 Millionen Euro. Grünbeck in Höchstädt gegründet, heute arbeiten 700 Menschen für die Firma mit einem Jahresumsatz von circa 150 Millionen Euro. Höchstädt gegründet, heute arbeiten 700 Menschen für die Firma mit einem Jahresumsatz von circa 150 Millionen Euro.

Das kann sich sehen lassen. Und genau deshalb macht es unsere Zeitung gemeinsam mit den Verantwortlichen des Höchstädter Unternehmens möglich, dass ausgewählte Leser und Leserinnen einen Einblick hinter die Kulissen von Grünbeck bekommen. Was heißt Wasseraufbereitung eigentlich? Was wird wo für wen produziert? Und das Allerbeste: Unsere Leser und Leserinnen, die bei dieser exklusiven Führung mit dabei sein können, zählen dann mit zu den Ersten, die einen Blick auf die neuen Hallen werfen dürfen – noch vor der großen 75-Jahr-Feier im Herbst dieses Jahres. Die Führung findet nächsten Mittwoch, 4. September, statt.

100 Millionen Euro am Standort Höchstädt

Günter Stoll, Geschäftsführer bei Grünbeck, lässt dann unsere Leserschaft ins neue Werk „spitzeln“. Er sagt über die Baufortschritte: „Es geht gut voran.“ 2020 wurden die Maßnahmen beschlossen, seit 2021 sind sie in der Umsetzung. Insgesamt rund 100 Millionen Euro sollen bis 2040 in die Erweiterung von Produktions-, Logistik- und Bürogebäuden in Höchstädt fließen. „Auf diese Weise verbessern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und sichern gleichzeitig Arbeitsplätze am Standort“, erklärt Stoll. Günter Stoll, Geschäftsführer bei Grünbeck, lässt dann unsere Leserschaft ins neue Werk „spitzeln“. Er sagt über die Baufortschritte: „Es geht gut voran.“ 2020 wurden die Maßnahmen beschlossen, seit 2021 sind sie in der Umsetzung. Insgesamt rund 100 Millionen Euro sollen bis 2040 in die Erweiterung von Produktions-, Logistik- und Bürogebäuden in Höchstädt fließen. „Auf diese Weise verbessern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und sichern gleichzeitig Arbeitsplätze am Standort“, erklärt Stoll.

Die neuen Gebäude sollen der Firma zum einen dabei helfen, die ständig steigende Nachfrage nach modernen Wasseraufbereitungsanlagen zu bedienen. Zum anderen wirke sich die damit verbundene Umstrukturierung positiv auf die gesamte Betriebslogistik aus. „Denn letztlich wächst damit zusammen, was zusammengehört“, heißt es offiziell.

2022 wurden bereits das neue Logistikzentrum für die Warenannahme eingeweiht und das bestehende Hochregallager um ein neues Warenausgangsgebäude und eine neue Abfüllstation erweitert. Mit dem Abschluss der ersten zwei Bauabschnitte hat direkt der nächste begonnen. Die Außenmauern für ein neues Multifunktionsgebäude stehen bereits, und wenn alles nach Plan läuft, wird es im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Hier bringt Grünbeck die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werksinstandhaltung sowie den Messebau samt dem kompletten Equipment unter. Zudem ist in dieser Halle eine Waschhalle für verschiedenste Grünbeck-Fahrzeuge vorgesehen.

Bis spätestens 2. September anmelden

Ferner ist die Planung eines erweiterten, modernen Produktionsgebäudes mit rund 5.000 Quadratmetern weitgehend abgeschlossen. Voraussichtlich Mitte September beginnen die Bauarbeiten, Ende 2025 soll alles fertig sein. Genau diese Fortschritte Bauarbeiten, Ende 2025 soll alles fertig sein. Genau diese Fortschritte können sich unsere Leser und Leserinnen exklusiv anschauen.

So geht es: Wer an der Führung teilnehmen will, schickt uns bis spätestens Montag, 2. September, eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de mit dem Stichwort „Grünbeck“. Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also schnell sein und rechtzeitig anmelden. Folgender Ablauf ist geplant: Treffpunkt am Mittwoch, 4. September, ist um 10 Uhr am Empfang im Haupteingang. Nach einer Unternehmenspräsentation plus Beantwortung der Teilnehmerfragen findet eine Werksführung statt. Und: Das Unternehmen spendiert ein Mittagessen im Grünbeck-Casino. Das Ende ist gegen 13.30 Uhr geplant. Wichtig: Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen inklusive Telefonnummer an.