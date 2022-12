Höchstädt

vor 48 Min.

Ein Höchstädter gehört zu Deutschlands besten Fliesenlegern

Plus Manuel Karg wurde Zweiter bei den deutschen Meisterschaften im Fachgebiet Fliesenleger. Doch damit ist er nicht am Ende seiner Ziele.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

"Es ist einfach sehr erfüllend, wenn man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat", erklärt Manuel Karg die Freude an seinem Beruf. Dass ihm die Arbeit als Fliesenleger nicht nur Spaß macht, sondern er auch zu den besten Deutschlands gehört, hat er kürzlich in Berlin bei den deutschen Meisterschaften für bauhandwerkliche Berufe im Bereich Fliesenleger unter Beweis gestellt. Der Höchstädter belegte den zweiten Platz. Nach den Erfolgen auf nationaler Ebene könnten nun bald auch internationale Wettbewerbe anstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen