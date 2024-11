Ein Wiedersehen in Höchstädt

Schon lange ist die Schulzeit her, doch die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Verbandsschule Höchstädt sind sich noch immer verbunden. Zum Klassentreffen kamen sie Mitte Oktober zusammen. Das letzte Klassentreffen war bereits zehn Jahre her und dementsprechen viel zu erzählen hatten sich die Junggebliebenen an diesem Abend. „Es war so kurzweilig und haben die Zeit vergessen, so dass Mitternacht schon längst vorbei war“, schreibt Gabriele Mengele über diesen Abend.

