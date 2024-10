Einstige Ministerin Schavan in Höchstädt: Kommunales als Fundament aller Politik

Mit einem leidenschaftlichen Appell an jeden einzelnen Bürger, die gewonnene Demokratie selbstbewusst mitzugestalten, hat sich Annette Schavan ans Publikum der Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit in Höchstädt gewandt. Die 69-jährige Rheinländerin mit einst höchsten Ämtern in Regierung wie Partei sowie Kirche glänzte im Schloss mit ihrer „fulminanten und tiefschürfenden Rede“ – wie Landratsstellvertreter Alfred Schneid später lobte. Die Vertraute der einstigen Bundeskanzlerin Angela Merkel erinnerte an die Anfänge der „Wende“ und blickte sorgenvoll wie optimistisch in die Zukunft des geeinten Landes.

