Tierheim Höchstädt: „Es sterben viele Tiere im Landkreis, weil wir überfüllt sind.“

Das Tierheim in Höchstädt ist voll. Brechend voll. Im Gegensatz zum Konto des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen. „Wir verrotten und es passiert einfach nichts“, sagt Ariane Dallmaier, die Leiterin des Tierheims. Das Gebäude ist uralt, für jegliche Renovierung fehlt das Geld. Gleichzeitig kommen immer mehr Tiere an, die versorgt werden müssen. „Wir haben einfach derartig viele Katzen in diesem Landkreis, da kommen wir nicht hinterher.“

