Exhibitionist ist am Höchstädter Bahnhof unterwegs

Ein bisher Unbekannter hat sich am Donnerstagvormittag am Bahnhof in Höchstädt entblößt. Der Mann lief laut Polizei gegen 10.25 Uhr an der dortigen Unterführung mit offener Hose herum und verhielt sich unsittlich. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem Zug nach Dillingen.

Der Unbekannte trug einen Vollbart

Laut Zeugenaussagen ist der Mann etwa 1,75 Meter groß und von hagerer Gestalt. Er trug einen Vollbart. Die Polizei hat Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)