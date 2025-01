„Finken-Helau“ für die Höchstädter Schlossfinken

Eine Kombination aus faszinierendem Faschingstreiben und elegantem Tanzball – das war der Hofball der Schlossfinken, der am Samstagabend in der Nordschwabenhalle in Höchstädt stattfand. „Finken – Helau“ schallt es aus der mit 500 Gästen auch in diesem Jahr ausgebuchten Halle. Erster Vorstand der Schlossfinken Bernard Veh begrüßt das Publikum mit den Worten: „Fasching ist die Zeit, in der wir uns erlauben, ein wenig verrückt zu sein, Masken und Kostüme zu tragen und die Welt mit einem Augenzwinkern zu betrachten.“ Zu den Klängen der Overman-Brass-Band wünscht er eine unvergessliche Ballnacht. Nach dem Eröffnungswalzer des ersten Vorstands Bernard Veh und zweiter Vorsitzender Ulrike Probst, die schnell von tanzfreudigen Gästen unterstützt werden, darf der Saal den großen Hofstaat der Schlossfinken begrüßen.

