Für den 30. Höchstädter Team-Cup in Form gebracht

Seit Freitag findet wieder das jährliche Einladungs- und Preisgeldturnier für die zwölf besten Vereinsteams der abgelaufenen Verbandsrunde auf der Höchstädter Tennisanlage statt. Die Speerspitze der Herrenmannschaften im Landkreis sowie die Topmannschaften TC Donauwörth (30), TC Nördlingen und TC Bäumenheim aus dem benachbarten Donau-Ries haben sich für den 30. Team-Cup qualifiziert. Im Anschluss an die Finalspiele am Sonntagabend wird der Sieger im Höchstädter Sportheim Los Mexicanos geehrt.

Der interessante Turniermodus verspricht für die Zuschauer viele packende Matches. Jede Begegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel. Der Turniersieger muss insgesamt vier Partien erfolgreich bestreiten und acht Einzel sowie vier Doppel absolvieren. Die Topspieler aller Vereine haben sich angekündigt, um für ihren Club auf Punktejagd zu gehen.

Am Samstag finden die letzten, entscheidenden Gruppenspiele statt, ehe am Sonntag die Finalspiele anstehen. Sofern sich die Favoriten durchsetzen, finden die ersten Aufeinandertreffen der Spitzenspieler voraussichtlich zum Halbfinale am Sonntag ab 9.30 Uhr statt. Dann dürften sich die Zuschauer auf das besten Herrentennis freuen, das der Landkreis zu bieten hat. Aber auch bereits die Gruppenspiele sahen in den vergangenen Jahres bereits spannende Paarungen mit oftmals erfolgreichem Ausgang für den vermeintlichen Underdog.

Gundelfingen ist ein Gruppenfavorit

In Gruppe A ist der FC Gundelfingen top gesetzt. Der Vorjahresdritte belegte in der Südliga 1 nach einer, dem Hochwasser geschuldeten, komplizierten Saison einen hervorragenden dritten Platz. Beim Team-Cup will das Team um Mannschaftsführer Alexander Daumann wieder ganz vorne um den begehrten Wanderpokal mitspielen. In der Gruppenphase bekommen es die Gundelfinger mit dem TSV Buttenwiesen und dem TC Weisingen zu tun. Beide Vereine sind in der Südliga 3 beheimatet und dem FCG auf dem Papier unterlegen. Überraschungen sind beim Team-Cup aber keine Seltenheit. Der TSV Buttenwiesen kommt mit dem Rückenwind eines starken zweiten Tabellenplatzes zum Team-Cup. Die Weisinger belegten in einer anderen Südliga-Gruppe Rang drei, waren ob der Vizemeisterschaft im Vorjahr etwas enttäuscht über den Saisonverlauf und möchten nun beim Team-Cup aber wieder ihr bestes Tennis zeigen.

Gruppe B wird vom Vorjahresfinalisten TC Rot-Weiß Nördlingen angeführt. Die Rieser landeten in der Südliga 1 auf Platz vier und damit einen Rang hinter dem FCG. Ob sie sich beim Team-Cup wieder vor die Gundelfinger setzen können? Dafür müssen sie in der Gruppenphase den TC Hausen und die Herren II des FC Gundelfngen hinter sich lassen. Hausen kommt nach der Sensationsmeisterschaft in Südliga 2 mit breiter Brust nach Höchstädt und sicherte sich im Vorjahr Platz vier beim Team-Cup. Das Aufeinandertreffen mit den Nördlingern dürfte zu einem der heißesten Matches in der Vorrunde gehören. Am Samstag ab 14 Uhr kommt es zu diesem Showdown, bei dem womöglich die Entscheidung um den Gruppensieg fällt. Aber da haben die Herren II des FC Gundelfingen wollen noch ein Wörtchen mitzureden. Sie waren im vergangenen Jahr in die Südliga 3 aufgestiegen. Der Klassenerhalt war 2024 schnell gesichert und plötzlich kämpfte man sogar um den Aufstieg in die Südliga 2. Dieser gelang dank einer couragierten Mannschaftsleistung im letzten Spiel gegen den TC Weisingen.

Der TC Dillingen steht am Kopf der Gruppe C. Die Kreisstädter verzichteten nach der Südliga-1-Meisterschaft 2023 aufgrund einiger personeller Veränderungen auf den Aufstieg und mussten sich am Ende dieser Spielzeit gar auf dem letzten Tabellenplatz einreihen. Entsprechend erhofft sich der TCD, die Saison nun mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. In der Gruppenphase treffen die Dillinger dabei auf den TC Bäumenheim und den BSC Unterglauheim. Der TC Bäumenheim, der sich in der Vergangenheit bereits zu den Turniersiegern zählen durfte, schlägt aktuell in Südliga 2 auf, die Unterglauheimer in Südliga 3.

Höchstädt schickt 50er-Herren auf den Platz

Last but not least die Gruppe D: Hier ist der Titelverteidiger und Rekordsieger TC Donauwörth (30) an Position eins gesetzt. Die Mannen um Kapitän und Vereinslegende Markus Erdt erspielten sich in der zurückliegenden Landesliga 2 Saison einen starken dritten Platz und befinden sich zum Saisonabschluss wieder einmal in Topform. Mancher Spieler hält – laut eigener Aussage – bereits seit Juli strengste Diät und hat das Trainingspensum deutlich erhöht, um zum Saisonhighlight auf dem absoluten Toplevel performen zu können. Deshalb führt auch heuer der Weg zum Titel nur über das Team aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries. Das weiß auch der Gastgeber Höchstädt und schickt seine Herren 50 aus der Landesliga 1 ins Rennen. Die Höchstädter komplettieren gemeinsam mit TSV Wittislingen, dem Vizemeister der Südliga 3, die Gruppe D.

Die Organisatoren freuen sich, dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum des Team-Cups feiern zu dürfen und hoffen auf attraktive Spiele und eine hohe Zuschauerresonanz. Die eigens für dieses Turnier errichtete Tribüne bietet beste Sicht, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Gruppe A: FC Gundelfingen I, TSV Buttenwiesen, TC Weisingen; Gruppe B: TC Rot-Weiß Nördlingen, TC Hausen, FC Gundelfingen II; Gruppe C: TC Dillingen, TC Bäumenheim, BSC Unterglauheim; Gruppe D: TC Donauwörth (30), Höchstädt (50), TSV Wittislingen