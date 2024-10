Fußgängerin und Radlerin bei Unfall in Höchstädt verletzt

Eine 46-Jährige überquerte am Montagnachmittag zu Fuß die Friedrich-von-Teck-Straße in Höchstädt und übersah hierbei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte, Pedelec-Fahrerin. Sowohl die Fußgängerin als auch die 74-jährige Radlerin stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Seitens der Polizei wurden Ermittlungen in Bezug auf fahrlässige Körperverletzung aufgenommen. (AZ)

