Gerrit Maneths letzter Akt als Höchstädts Bürgermeister

Gerrit Maneth war sechs Jahre lang Bürgermeister in Höchstädt. Am 29. Februar endet seine Amtszeit. Dann übernimmt Stephan Karg, der die Wahl gegen Maneth im Dezember gewonnen hat.

Von Simone Fritzmeier

Und plötzlich ist er da, der letzte Tag. Was vor einigen Monaten noch weit weg war, ist nun Fakt. Der Donnerstag, 29. Februar, ist dieses Jahr für viele Menschen besonders, gibt es ihn doch nur alle vier Jahre. Für Gerrit Maneth hat der Schaltjahrestag eine große Bedeutung, es ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Es ist sein letzter Tag als Erster Bürgermeister der Stadt Höchstädt. Nach sechs Jahren endet seine Amtszeit. Ab Freitag, 1. März, sitzt Stephan Karg am Schreibtisch im ersten Stock des Höchstädter Rathauses und lenkt die Geschicke der Donaustadt und ihrer Stadtteilen.

Der jetzige Stellvertreter hat die Wahl gegen Gerrit Maneth im Dezember mit klarer Mehrheit gewonnen und löst den Amtsinhaber nach einer Periode ab. "Ich habe mit der Deutlichkeit nicht gerechnet. Es war für mich eine große Überraschung, das kann ich offen und ehrlich sagen", gesteht Maneth. Auch für seine Familie, Freunde und Unterstützer der Freien Wähler. Dabei, das betont der Höchstädter immer wieder, sei es gar nicht das Wahlergebnis an sich, das ihn schmerze. Sondern die Tatsache, dass er sein Amt abgeben muss. "Für mich war es ein absoluter Traumjob. Den verliere ich jetzt. Das macht mich traurig. Es ist ein Privileg, Bürgermeister zu sein." Und jetzt?

