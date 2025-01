Große Schmuser suchen ein neues Zuhause

Moppel und Alfred leben aktuell im „Miezhaus“ des Tierheim Höchstädt und sind auf der Suche nach Menschen, die keine Scheu vor Charakterköpfen haben. Beide möchten alleine mit ihren Menschen leben, sie haben kein Verlangen nach Gesellschaft eines Artgenossen. Alfred ist ein netter Kater, der auch über viel Energie verfügt und sehr gerne spielt. Hin und wieder knabbert er an Ohrläppchen und versucht, den besten Kuschelplatz auf seinem Menschen zu erobern. Leider hat Alfred einen chronischen Katzenschnupfen, der ihn aber in keiner Weise einschränkt oder seine Lebensfreude beeinträchtigt. Alfred bekommt keinerlei Medikamente, er braucht nur lediglich ab und zu ein Taschentuch.

Alfred ist ein netter Kater mit viel Energie. Foto: Sabine Pollok

Auch Moppel möchte gerne ohne Artgenossen bei ihrer Familie leben dürfen. Sie ist eine große Katzendame, die einen durchdringenden Blick hat und genau weiß, was sie will: Menschen zum Kuscheln und gutes Essen. Moppel ist eine echte Schmusekatze und sucht Menschen, die sie verstehen und ihr die Chance geben, endlich zu Hause anzukommen. Nur weil Alfred und Moppel Einzel-Tiger sind, heißt das nicht, dass sie weniger verschmust und verspielt sind. Die beiden haben so viel zu geben, dass sie ihre Menschen nicht teilen möchten und auch in allen Belangen voll und ganz auslasten werden. Wenn Sie sich für Moppel und Alfred interessieren, dann melden Sie sich bitte im Tierheim und vereinbaren Sie einen Termin. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiterinnen des Tierheims täglich von 14 bis 17 Uhr unter 09074/3146 oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. Alle Tiere sind mit Bildern und Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook zu finden.

