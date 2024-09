Grünbeck Höchstädt: Unsere Zeitungsleser sind jetzt auch Wasserwisser

Ramona Schäffler hält den grünen Filter in ihrer Hand und betrachtet ihn von allen Seiten. Ein kleines, eigentlich unscheinbares Produkt, das aber so essenziell ist. Die Finningerin steckt gerade mitten im Hausumbau, wie sie erzählt und ergänzt: „Wir brauchen noch die richtigen Wasserfilter.“ Ein Grund, warum sie sich bei unserer Sommer-Aktion „Hidden Champions“ genau für diese Firma angemeldet hat. Ramona Schäffler ist am Mittwoch eine Leserin, die dank unserer Zeitung einen exklusiven Einblick beim Höchstädter Unternehmen Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH erhält. Binnen weniger Stunden war die Führung voll, alle Plätze waren sofort belegt. „Ich freue mich sehr, dass ich das Glück hatte, dass es geklappt hat“, sagt die 51-Jährige aus Finningen.

Simone Fritzmeier