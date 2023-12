Höchstädt

Meilenstein in Höchstädt: "Ein Bahnhofsumbau, von dem ich nichts gehört habe"

Der Mittelbahnsteig in Höchstädt ist nun wieder freigegeben. Ab März 2024 soll man auch per Fahrstuhl zum Gleis kommen.

Plus Seit Kurzem ist das Mittelgleis am Höchstädter Bahnhof freigegeben. Der erste Bauabschnitt ist damit beendet. Und für den zweiten Teil steht die Finanzierung.

Ein Paradoxon nennt man einen Sachverhalt, der auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt. Ein wenig paradox ist dabei auch der Satz von Axel Hennighausen, Geschäftsführer der Agilis, zur Eröffnung des Mittelgleises. Hinter ihm kreischt eine Kreissäge, Hennighausen ruft: "Es ist ein Bahnhofsumbau, von dem ich nichts gehört habe." Hennighausen meint natürlich nicht die Geräuschkulisse, sondern das ausgebliebene Getöse, das solche Millionenprojekte bei Planung, Genehmigung und Bau sonst oft verursachen. Der Kreisrat Georg Winter ( CSU) hatte am Mittwoch Vertreter der Bauunternehmen, des Bezirks, der Bahn, Stadt vom Freistaat nach Höchstädt geladen, um das Ende des ersten Bauabschnitts zu feiern. Und nicht nur das.

Seit Mai 2023 mussten Fahrgäste auf der Donautalbahn immer wieder lange Umwege in Kauf nehmen, denn die Strecke musste wegen der Bauarbeiten in Höchstädt gesperrt werden. Seit 10. Dezember halten wieder Züge am mittleren Bahnsteig. Eine Rampe führt nun vom Parkplatzbereich hinunter in die Unterführung. Derzeit geht es nur per Treppe zum Gleis. Der Aufzug soll im März des kommenden Jahres in Betrieb gehen. Bereits 2015 hat alles begonnen, wie Georg Winter ausführt. Damals habe er erreicht, dass Höchstädt in ein Förderprogramm des Bundes aufgenommen worden sei. Er habe in der Zeit zu einem Art Bauleiter werden müssen, um das Projekt voranzutreiben, so der Kreisrat und ehemalige Landtagsabgeordnete. Das Projekt habe auch für ihn persönlich Bedeutung, so Winter. Schließlich sei er 33 Jahre lang zum Landtag gefahren und zuvor zur Berufsschule nach Krumbach.

