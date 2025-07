Höchstädt hat jetzt ein Kulturschloss

Zur Mitgliederversammlung des Förderkreises des Schloss Höchstädt konnte Vorsitzende Hildegard Wanner auch Landrat Markus Müller, Landtagsabgeordneten Manuel Knoll, den früheren Abgeordneten Georg Winter, Bezirksrat Johann Popp sowie zahlreiche Stadträte und Günter Ballis für die evangelische Kirche begrüßen. Wanner verwies auf die vielfältigen Aktivitäten des Vereins hin. Neben den Kulturveranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum der Stadt durchgeführt wurden, sind die Beteiligungen am Bau des integrativen Kinderspielplatzes am Schloss, an der Frauenwelt sowie die Unterstützung der Kinderdisco zu nennen. Von der Durchführung des Gesundheitstages und des Europäischen Filmtages berichteten Roswitha Riedel und Manuel Knoll. Die Veranstaltungen sollen auch 2026 stattfinden. Der Dank galt Nicola Thanner für die logistische Vorbereitung der Veranstaltungen und Natascha Kirner für die Betreuung der Internetplattform. Der Bezirk Schwaben, so Bezirksrat Popp, sei dabei, Schloss Höchstädt zu einem Kulturschloss auszubauen. Neben Aktualisierungen von Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen sei insbesondere der Bau des integrativen Spielplatzes hervorzuheben.

Landrat Markus Müller und Zweiter Bürgermeister Armin Hopfenzitz hoben die kulturelle Bedeutung von Schloss Höchstädt über die Landkreisgrenzen hinaus hervor und versicherten die Unterstützung des Landkreises Dillingen und der Stadt Höchstädt. Sie dankten dem Förderkreis Schloss Höchstädt als wichtigen Akteur für das Schloss Höchstädt.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Hildegard Wanner, Zweiter Vorsitzender Landrat Markus Müller, Geschäftsführerin Nicola Thanner, Schatzmeister Peter Miller, Schriftführer Manuel Knoll, Beisitzer Roswitha Riedel und Natascha Kirner, Kassenprüfer Johannes Gorhau, Paul Linder und Heribert Zengerle.

