Höchstädter Kamele und Finninger Gas

Der Faschingsumzug lockt rund 10.000 Menschen in die Donaustadt.

Schon seit 20 Jahren steht Uschi Schuster aus Tapfheim immer am selben Platz beim Höchstädter Faschingsumzug. Sie hat den Ablaufplan in der Hand, damit sie jede Gruppe mit dem richtigen Schlachtruf begrüßen kann. Auf die Frage, warum sie herkommt, hat sie eine klare Antwort: "Weil es einer der schönsten Umzüge ist." Dass bei den schön gestalteten Wagen Fußvolk dabei ist, gefällt ihr besonders gut.

Schon als der erste Wagen den Umzug eröffnet, ist die Stimmung top. Die Zuschauer, es sind laut Schlossfinken-Vorsitzendem Bernhard Veh rund 10.000 Menschen, jubeln dem großen Prinzenpaar Michelle und Steffen sowie dem kleinen, Jana und Maximilian, begeistert zu. Die werfen strahlend Guatzla in die Reihen. Ob dabei die Kinder oder die Erwachsenen, die ihren Kleinen helfen wollen, eifriger sind? Da ist Familie Scheit aus Dillingen in ihrem Element, die Taschen halten sie bereit und werden nicht enttäuscht. "Finken Helau", schallt es durch die Reihen, sobald der kleine oder große Hofstaat zu sehen ist.

Der Höchstädter Pfarrer ist auch dabei

Doch auch zahlreiche Gast-Faschingsgesellschaften aus den Dillinger- und benachbarten Landkreisen geben sich die Ehre. Laura und Adriana von den Glinken und der Bachtalia sagen: "Der Umzug hier ist einer der besten, weil alle miteinander feiern und Spaß haben." Hexen, die mit Besen tanzen, machen Stimmung, Musikkapellen bringen die Leute zum Mitsingen, nicht nur bei "Oh, wie ist das schön".

153 Bilder Finken helau! So schön war der Faschingsumzug in Höchstädt Foto: Brigitte Bunk

In historischen Gewändern zeigt sich der Heimatverein, Pfarrer samt Ministranten, Mönche und Klosterschwestern ziehen die Blicke auf sich. Denn die katholische Pfarrgemeinde ist auch bestens gelaunt und weist auf das Jubiläum 500 Jahre Stadtpfarrkirche hin. Da ist zu lesen: "Unser Pfarrer ist der Beste, darum laden wir zum Feste."

Mörslinger und die B16

Auch politische Themen werden thematisiert. Wie kann es in Höchstädt auch anders sein? So nehmen die Freien Wähler etwa die Straßenpläne des Abgeordneten auf die Schippe. Der geplante "Kamelbuckel" hat es der Gruppe dabei besonders angetan. So ziehen beim Gaudiwurm am Sonntag auch Kamele durch die Innenstadt. Und natürlich darf auch das Thema B16 nicht fehlen. Zumindest klein ist auf einem Schild, das am Wagen vom "Faschingshaufa Mörslingen" zu lesen: "Straße vor Wasser ist Höchstädts Devise in der ewigen B16-Krise." Apropos Krise. Eine Finninger Fußgruppe hat sich mit der Gaspreisbremse beschäftigt, besser gesagt: Es gibt jetzt "Finning Gas". Die bunten Ideen und kreativen Faschingswagen werden mit viel Applaus von den Zigtausenden Zuschauern belohnt. So ist der Höchstädter Gaudiwurm wieder ein Höhepunkt im Narrenkalender.

