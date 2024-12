Höchstädter Wehr ehrt langjährige Mitglieder und wählt neue Führung

Die 161. Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Höchstädt fand kürzlich im Gerätehaus in der Oberglauheimer Straße 32 statt. Vorsitzender Christian Karg begrüßte alle Gäste sowie die anwesenden Mitglieder und Ehrenmitglieder der Wehr. Das Jahr 2024 war besonders durch die Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen der Feuerwehr geprägt. Stephan Karg, der Kommandant, trat vor, um seinen Bericht abzugeben und erfüllte diese Pflicht zum letzten Mal. Seit der letzten Generalversammlung war die Mannschaft 1150 Stunden bei über 72 Einsätzen aktiv. Am Ende seiner Ausführungen blickte er auf seine 18-jährige Amtszeit zurück, die er im Jahr 2006 antrat. In dieser Zeit haben sich viele Veränderungen ergeben: neue Fahrzeuge wie das HLF und die Drehleiter wurden angeschafft, das Gerätehaus befindet sich nun in der Oberglauheimer Straße, die Wehr wurde digitaler, und die Aufgaben anspruchsvoller. Abschließend dankte er der Mannschaft.

Auch dieses Jahr konnten wieder langjährige Mitglieder geehrt werden, darunter Josef Geirhos, Helmut Kraus, Wilhelm Mair, Josef Merz und Helmut Swoboda, die alle seit 70 Jahren dabei sind. Michael Kimmerle wurde für 65 Jahre, Stefan Reichardt für 50 Jahre und Jürgen Merz für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Im Bericht aus der Dienstversammlung wurde festgehalten, dass 37 stimmberechtigte Mitglieder der Feuerwehr anwesend waren. Michael Kupka wurde zum ersten Kommandanten gewählt, da er ohne weiteren Kandidaten zur Wahl stand. Ebenso wurde Patrick Sched ohne Stichwahl zum zweiten Kommandanten gewählt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.