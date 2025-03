In Höchstädt kann man sich um seine Gesundheit kümmern

Es ist dieses Mal ein absoluter Höhepunkt: Beim dritten Gesundheitstag, der am Samstag, 22. März, im Schloss Höchstädt stattfindet, werden auch zwei Hausärztinnen die Besucherinnen und Besucher informieren. Darauf sind die Organisatorinnen stolz. „Das hat eine bestimmte Wertigkeit“, sagt Roswitha Riedel, die federführend für den Förderkreis Schloss Höchstädt diesen besonderen Tag organisiert. Zum eingespielten Orga-Team zählen auch Kristina Reicherzer vom Bezirk Schwaben sowie Natascha Kirner und Charlotte Rossmeisl.

Zum dritten Mal schon stellen die vier Frauen dieses Event in Höchstädt auf die Beine und der Name ist auch dieses Mal wieder Programm: „Höchst@ in Balance“. An diesem Tag stehen vor allem die Themen Gesundheit, Energie und Wohlbefinden im Raum. „Es ist eine Kombination aus Informationen, aktivem Ausprobieren oder zwanglosem Durchschlendern“, sagt Riedel und Charlotte Rossmeisl ergänzt: „Viele wissen gar nicht, was es bei uns im Landkreis Dillingen alles für Angebote gibt.“ Für Körper, Geist und Seele.

Auch Höchstädter Hausärztin ist vor Ort

Schon die ersten beiden Gesundheitstage waren ein voller Erfolg, trotz schlechten Wetters. Hunderte sind ins Schloss gekommen und haben sich, so formuliert es Kristina Reicherzer, „um ihre Gesundheit gekümmert“. Denn darin sind sich alle vier Frauen einig: Es ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern für viele Menschen immer selbstverständlicher, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. „Und dabei offen, für alles zu sein“, so Reicherzer weiter. Stichwort: Prävention. Das, so sagt es auch Charlotte Rossmeisl, die selbst Gesundheitstherapeutin ist, werde immer wichtiger. Deshalb freut sie sich besonders, dass auch zwei Hausärztinnen am 22. März mit dabei sein werden. Unter anderem die Höchstädter Medizinerin Dr. Iris Roos mit dem Thema „Präventiv gesund bleiben“. Zudem ist Dr. Anja Bonk aus Donauwörth vor Ort. Sie war viele Jahre in einer Gemeinschaftspraxis in Buttenwiesen tätig und widmet sich beim Gesundheitstag dem Thema „Natürliche Hormontherapie beim PMS und Wechseljahrsbeschwerden“.

Neben spannenden Vorträgen gibt es wieder interessante Workshops und Mitmach-Aktionen. Die, so betont es Natascha Kirner, sind in den letzten Jahren besonders gut angekommen. „Die Kurse waren immer sehr beliebt“, so Kirner. So fehlen auch dieses Mal nicht Angebote wie Klangschalenmeditation, Reiki-Übungen, Yoga oder Gebete mit Trommelbegleitung.

Keine Anmeldung für den Gesundheitstag notwendig

Was bei „Höchst@ in Balance“ auch nicht fehlen darf: Ernährung. Ganz neu sind Aussteller mit vielen Bio-Gewürzen und Honig aus der Region dabei, es gibt Infos über das Hustenkraut Huflattich sowie über das Säure-Basen-Gleichgewicht oder ätherische Öle. Roswitha Riedel sagt: „Es ist total spannend, denn wir haben sehr viele Anbieterinnen aus dem Zusamtal mit dabei. Wir wachsen immer mehr.“

Wichtige Informationen: Es braucht keine Anmeldung, jeder, der Lust und Zeit hat, für sich und seine Gesundheit etwas zu tun oder sich zu informieren, ist beim Gesundheitstag „Höchst@ in Balance“ am Samstag, 22. März, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr willkommen. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder sind frei. Alle Kurse, Vorträge und Infostände sind im Schloss Höchstädt, wetterunabhängig. Organisiert wird der Gesundheitstag vom Förderkreis Schloss Höchstädt mit Unterstützung der bayerischen Schlösserverwaltung, dem Bezirk Schwaben und dem Schlosscafé. Wer bei Mitmach-Aktionen dabei ist, dem raten die Organisatorinnen bequeme Klamotten, es gibt Umkleidemöglichkeiten.